Цены на нефть Brent и WTI снизились 12 сентября
Киев • УНН
12 сентября фьючерсы на нефть Brent подешевели до $65,88 за баррель, а WTI — до $61,86. Снижение вызвано опасениями относительно спроса в США и избыточного предложения.
В пятницу, 12 сентября, цены на нефть упали. В частности, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 49 центов, или 0,74%, до 65,88 доллара за баррель, а нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 51 цент, или 0,82%, до 61,86 доллара, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Цены на нефть в пятницу упали, добавив к значительному снижению на предыдущей сессии, поскольку опасения относительно возможного снижения спроса в США и общего избытка предложения перекрыли беспокойство относительно перебоев в поставках из-за конфликта на Ближнем Востоке и российско-украинской войны.
В ежедневном отчете SDIC Futures говорится о том, что рынок нефти продолжает колебаться между давлением избыточного предложения и опасениями относительно краткосрочных перебоев, но геополитические опасения все меньше поддерживают цены.
Напомним
Правительство Новой Зеландии снизило предельную цену на российскую нефть до 47,6 долларов за баррель.