Ціни на нафту Brent та WTI знизилися 12 вересня

Ексклюзив
07:34
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Публікації
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків11 вересня, 14:57
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45
Ціни на нафту Brent та WTI знизилися 12 вересня

Київ • УНН

 • 188 перегляди

12 вересня ф'ючерси на нафту Brent подешевшали до $65,88 за барель, а WTI - до $61,86. Зниження спричинене побоюваннями щодо попиту в США та надмірної пропозиції.

Ціни на нафту Brent та WTI знизилися 12 вересня

У п’ятницю, 12 вересня, ціни на нафту впали. Зокрема, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 49 центів, або 0,74%, до 65,88 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 51 цент, або 0,82%, до 61,86 долара, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ціни на нафту в п'ятницю впали, додавши до значного зниження на попередній сесії, оскільки побоювання щодо можливого зниження попиту в США та загального надлишку пропозиції перекрили занепокоєння щодо перебоїв у постачанні через конфлікт на Близькому Сході та російсько-українську війну.

У щоденному звіті SDIC Futures йдеться про те, що ринок нафти продовжує коливатися між тиском надлишкової пропозиції та побоюваннями щодо короткострокових перебоїв, але геополітичні побоювання все менше підтримують ціни.

Нагадаємо

Уряд Нової Зеландії знизив граничну ціну на російську нафту до 47,6 доларів за барель.

Євген Устименко

ЕкономікаНовини Світу
Reuters
Нова Зеландія
Сполучені Штати Америки