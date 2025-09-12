Ціни на нафту Brent та WTI знизилися 12 вересня
Київ • УНН
12 вересня ф'ючерси на нафту Brent подешевшали до $65,88 за барель, а WTI - до $61,86. Зниження спричинене побоюваннями щодо попиту в США та надмірної пропозиції.
У п’ятницю, 12 вересня, ціни на нафту впали. Зокрема, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 49 центів, або 0,74%, до 65,88 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 51 цент, або 0,82%, до 61,86 долара, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Ціни на нафту в п'ятницю впали, додавши до значного зниження на попередній сесії, оскільки побоювання щодо можливого зниження попиту в США та загального надлишку пропозиції перекрили занепокоєння щодо перебоїв у постачанні через конфлікт на Близькому Сході та російсько-українську війну.
У щоденному звіті SDIC Futures йдеться про те, що ринок нафти продовжує коливатися між тиском надлишкової пропозиції та побоюваннями щодо короткострокових перебоїв, але геополітичні побоювання все менше підтримують ціни.
