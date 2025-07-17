Цены на кукурузу и соевые бобы в Чикаго упали до фактического 19-летнего минимума
Киев • УНН
Фьючерсы на кукурузу и соевые бобы в Чикаго упали до фактического 19-летнего минимума из-за ожиданий обильного урожая в США. Это создает трудности для американских фермеров из-за высоких производственных затрат и растущей конкуренции с Бразилией.
Чикагские фьючерсы на кукурузу на этой неделе снова достигли минимумов, а цены на соевые бобы колеблются на уровне однозначных чисел, поскольку в США ожидается обильный урожай. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Декабрьские цены на кукурузу все еще немного выше прошлогодних, а ноябрьские цены на сою на эту дату находятся на пятилетнем минимуме. Однако с поправкой на инфляцию средние месячные цены на кукурузу и сою на сегодняшний день находятся на самом низком уровне июля с 2006 года.
Эта мрачная веха наступила в тот момент, когда американские экспортеры пытаются защитить свою некогда несокрушимую долю на мировом рынке зерна и масличных культур от постоянно растущего производства в Бразилии.
Падение цен особенно болезненно для американских фермеров, поскольку затраты на производство остаются относительно высокими. Цены на кукурузу упали как минимум на 30% с середины 2022 года, как в номинальном, так и в скорректированном выражении.
Однако средняя себестоимость производства кукурузы по стране в этом году лишь на 3% ниже, чем в 2022 году, а с учетом инфляции — на 11%.
Это означает, что цена кукурузы в 4 доллара за бушель — это не то же самое, что и 4 доллара за кукурузу несколько лет назад, даже несмотря на то, что текущие прогнозы поставок в США исторически скромны.
С начала этого месяца на товарной бирже Чикаго средняя цена декабрьских фьючерсов на кукурузу и ноябрьских фьючерсов на сою составила $4,21 и $10,20 за бушель соответственно. Для сравнения, средние цены за весь месяц 2024 года составляли $4,12 и $10,67.
Данные США во вторник показали, что индекс потребительских цен в июне вырос на 2,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, в результате чего средняя цена на кукурузу в июле 2024 года в реальном выражении составила 4,23 доллара, что немного выше текущих уровней и соответствует скорректированной цене июля2.
В номинальном выражении в долларах США с 2006 года включительно было 11 июля, когда средние цены на кукурузу были ниже текущих. Однако с поправкой на инфляцию сегодняшняя цена 4,21 доллара — это самый низкий показатель с 4,19 доллара за бушель 2006 года (номинальная цена 2,65 доллара).
С 2006 года было девять июльских периодов, когда номинальные цены на соевые бобы были ниже скользящего среднего значения этого месяца, составлявшего 10,20 доллара. После корректировки это снова самый низкий показатель с 2006 года (9,74 доллара за бушель; номинальная цена 6,15 доллара).
На этой неделе цены на кукурузу и сою выросли. Однако они значительно ниже годовых максимумов, достигнутых в феврале, когда американским фермерам были предоставлены страховые гарантии на будущий урожай.
Однако с тех пор снижение цен не было чем-то из ряда вон выходящим, что может стать неблагоприятным фактором для оптимистичных спекулянтов. Декабрьская кукуруза в этом месяце торгуется на 10% ниже средней цены февраля, что меньше, чем за два предыдущих года.
Цены на соевые бобы в ноябре примерно на 3% ниже, чем в феврале, хотя в течение этого периода в четырех из последних семи лет, включая 2024 год, наблюдалось большее снижение.
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Оправдано ли это предложением
Министерство сельского хозяйства США прогнозирует рост конечных запасов кукурузы в США в 2025–2026 годах на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Этому предшествовало прогнозируемое снижение на 24% в течение 2024–2025 годов, которое заканчивается 31 августа.
Год назад прогнозировался рост на 12% на 2024-2025 годы, что сопоставимо с прогнозом на 2020-2021 годы, предусматривавшим рост на 18%. Напомним, что скорректированные цены на кукурузу в июле 2020 и 2024 годов были практически идентичны текущим, что по крайней мере частично подтверждает текущую динамику цен предложения.
Аргумент становится менее убедительным в сравнении объемов. Прогнозируемый объем переходных остатков кукурузы в 2025–2026 годах составляет 1,66 млрд бушелей, что на 21% и 37% соответственно, что ниже прогнозов на 2024–2025 и 2020–2021 годы на тот же период.
Однако рынок вполне может торговать переходным урожаем 2025-2026 годов ближе к 2 миллиардам бушелей, учитывая огромные перспективы роста урожайности кукурузы, что подкрепляет аргументы в пользу низких цен.
Конечные запасы сои в США в 2025–2026 годах, как ожидается, сократятся на 11% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это первое снижение предложения в годовом исчислении, прогнозируемое в июле с 2020 года (-32%). В июле 2019 года прогнозировалось снижение на 24%, хотя скорректированные средние цены на сою за эти два июля превышают 11 долларов за бушель.
Прогнозы на июльские запасы сои в США на 2019–20 и 2020–21 годы, составлявшие 795 млн и 425 млн бушелей соответственно, значительно превышают прогноз на 2025–2026 годы в 310 млн бушелей. Это может поддержать цены на сою, особенно если прогнозы погоды на август окажутся неблагоприятными.
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