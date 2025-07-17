Ціни на кукурудзу та соєві боби в Чикаго впали до фактичного 19-річного мінімуму

Чиказькі ф’ючерси на кукурудзу цього тижня знову досягли мінімумів, а ціни на соєві боби коливаються на рівні однозначних чисел, оскільки в США очікується рясний урожай. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Грудневі ціни на кукурудзу все ще трохи вищі за торішні, а листопадові ціни на сою на цю дату знаходяться на п’ятирічному мінімумі. Однак із поправкою на інфляцію середні місячні ціни на кукурудзу та сою на сьогоднішній день перебувають на найнижчому рівні липня з 2006 року.

Ця похмура віха настала на той момент, коли американські експортери намагаються захистити свою колись незламну частку на світовому ринку зерна та олійних культур від виробництва, що постійно зростає в Бразилії.

Падіння цін особливо болісне для американських фермерів, оскільки витрати на виробництво залишаються відносно високими. Ціни на кукурудзу впали як мінімум на 30% із середини 2022 року, як у номінальному, так і у скоригованому вираженні.

Проте середня собівартість виробництва кукурудзи по країні цього року лише на 3% нижча, ніж 2022 року, а з урахуванням інфляції — на 11%.

Це означає, що ціна кукурудзи у 4 долари за бушель — це не те саме, що й 4 долари за кукурудзу кілька років тому, навіть незважаючи на те, що поточні прогнози поставок до США історично скромні.

З початку цього місяця на товарній біржі Чикаго середня ціна грудневих ф’ючерсів на кукурудзу і листопадових ф’ючерсів на сою склала $4,21 і $10,20 за бушель відповідно. Для порівняння, середні ціни за весь місяць 2024 року становили $4,12 та $10,67.

Дані США у вівторок показали, що індекс споживчих цін у червні зріс на 2,7% порівняно з тим же періодом попереднього року, внаслідок чого середня ціна на кукурудзу в липні 2024 року в реальному вираженні склала 4,23 долара, що трохи вище за поточні рівні і відповідає скоригованій ціні липня2.

У номінальному вираженні в доларах США з 2006 року включно було 11 липня, коли середні ціни на кукурудзу були нижчими за поточні. Однак із поправкою на інфляцію сьогоднішня ціна 4,21 долара — це найнижчий показник із 4,19 долара за бушель 2006 року (номінальна ціна 2,65 долара).

З 2006 року було дев’ять липневих періодів, коли номінальні ціни на соєві боби були нижчими за ковзне середнє значення цього місяця, що становив 10,20 долара. Після коригування це знову найнижчий показник із 2006 року (9,74 долара за бушель; номінальна ціна 6,15 долара).

Цього тижня ціни на кукурудзу та сою зросли. Однак вони значно нижчі від річних максимумів, досягнутих у лютому, коли американським фермерам було надано страхові гарантії на майбутній урожай.

Проте з того часу зниження цін не було чимось надзвичайним, що може стати несприятливим фактором для оптимістичних спекулянтів. Груднева кукурудза цього місяця торгується на 10% нижче за середню ціну лютого, що менше, ніж за два попередні роки.

Ціни на соєві боби у листопаді приблизно на 3% нижчі, ніж у лютому, хоча протягом цього періоду у чотирьох з останніх семи років, включаючи 2024 рік, спостерігалося більше зниження.

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Чи виправдано це пропозицією

Міністерство сільського господарства США прогнозує зростання кінцевих запасів кукурудзи у США у 2025–2026 роках на 24% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Цьому передувало прогнозоване зниження на 24% протягом 2024–2025 років, яке закінчується 31 серпня.

Рік тому прогнозувалося зростання на 12% на 2024-2025 роки, що можна порівняти з прогнозом на 2020-2021 роки, що передбачав зростання на 18%. Нагадаємо, що скориговані ціни на кукурудзу в липні 2020 та 2024 років були практично ідентичні поточним, що принаймні частково підтверджує поточну динаміку цін пропозиції.

Аргумент стає менш переконливим у порівнянні обсягів. Прогнозований обсяг перехідних залишків кукурудзи в 2025–2026 роках становить 1,66 млрд бушелів, що на 21% і 37% відповідно, що нижче за прогнози на 2024–2025 та 2020–2021 роки на той же період.

Однак ринок цілком може торгувати перехідним урожаєм 2025-2026 років ближче до 2 мільярдів бушелів, враховуючи величезні перспективи зростання врожайності кукурудзи, що підкріплює аргументи на користь низьких цін.

Кінцеві запаси сої у США у 2025–2026 роках, як очікується, скоротяться на 11% порівняно з тим самим періодом попереднього року. Це перше зниження пропозиції у річному обчисленні, що прогнозується у липні з 2020 року (-32%). У липні 2019 року прогнозувалося зниження на 24%, хоча скориговані середні ціни на сою за ці два липня перевищують 11 доларів за бушель.

Прогнози на липневі запаси сої в США на 2019–20 та 2020–21 роки, що становили 795 млн і 425 млн бушелів відповідно, значно перевищують прогноз на 2025–2026 роки у 310 млн бушелів. Це може підтримати ціни на сою, особливо якщо прогнози погоди на серпень виявляться несприятливими.

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