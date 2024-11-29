Цены на кофе сорта арабика достигли самого высокого уровня за последние 47 лет-Bloomberg

Биржевые цены на кофе сорта арабику выросли до максимума. Причина роста цен-опасения по поводу нехватки поставок, вызванной засухой в Бразилии. Об этом сообщил Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Цена кофе сорта арабика продолжает повышаться на фоне опасений плохого урожая в Бразилии. Котировки фьючерсов на арабику выросли более чем на 3% в ходе торгов в Нью-Йорке 28 ноября – до $3,22 за фунт. Это максимальный уровень по крайней мере с 1972 года. Рекордный максимум цены на кофе был зафиксирован в 1977 году и составлял 3,375 доллара за фунт.

Бразилия, крупнейший в мире производитель кофе, пережила в этом году беспрецедентную засуху, что вызвало опасения по поводу урожая 2025/2026 годов. Геополитические факторы, в том числе перебои с судоходством в Красном море, возможные тарифы США и будущие решения Европейского союза о вырубке лесов также способствуют росту цен на кофе.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что урожай кофе в Бразилии в 2024-2025 сельскохозяйственном году составит 66,4 млн. стандартных 60-килограммовых мешков, тогда как ранее ожидалось 69,9 млн. мешков. При этом запасы кофе в Бразилии теперь оцениваются в 1,2 млн мешков на конец сельхозгода, что на 26% ниже показателя в предыдущем сезоне, - отмечает издание.



По данным метеорологической службы Cemaden, текущий сезон в Бразилии является самым засушливым с 1981 года.

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Кроме того, сильные дожди в Коста-Рике привели к объявлению чрезвычайного положения в Украине и уничтожили около 15% годового урожая кофе в стране, по оценкам исследовательского института ICAFE.

В то же время во Вьетнаме обеспокоены поставками кофе сорта робусту, также вызванными засухой во время вегетационного периода. Этот сорт используется для производства растворимого кофе. С начала текущего года арабика подорожала примерно на 70% в США, робуста – на 85% в Лондоне. Цена на кофе сорта робуста в Лондоне составляет около $5200 за тонну.

Напомним

Фьючерсы на кофе Арабика, в сентябре, выросли до $2,68 за фунт, самого высокого уровня с 2011 года. Рост цен вызван дефицитом робусты, засухой в Бразилии и проблемами с логистикой.