Цены на качественную морковь в Украине выросли на 12% за неделю: какая причина
Киев • УНН
Стоимость качественной моркови в Украине достигла 18-25 грн/кг из-за активных закупок оптовиками и населением. Цены уже в 3,3 раза выше, чем в прошлом году, и могут продолжить рост.
Стоимость качественной моркови в Украине выросла на 12% за неделю и составляет 18-25 грн/кг. Цены на корнеплод выросли из-за активных закупок оптовиками, которые закладывают морковь на хранение, так и населением, которое формирует запасы на зиму. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit, передает УНН.
Детали
Сегодня фермеры в основных регионах производства отгружают качественную морковь по 18-25 грн/кг ($0,16-0,22/кг), что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Однако при этом отраслевые эксперты отмечают, что тенденция роста цен отмечается исключительно в сегменте моркови высокого качества, которую закупают для закладки в хранилища.
По данным аналитиков, сейчас цены на качественную морковь в Украине уже в среднем в 3,3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом некоторые производители планируют и в дальнейшем повышать цены на морковь при условии сохранения современных темпов сбыта.
Дополнение
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