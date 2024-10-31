Что будет дальше с ценами - прогноз Нацбанка
Киев • УНН
Национальный банк Украины ожидает роста инфляции до 9,7% на конец 2024 года. Прогнозируется снижение до 6,9% в 2025 году и достижения целевого показателя 5% в 2026 году.
Ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы, в результате инфляция достигнет 9,7% на конец 2024 года, однако весной 2025 года она начнет замедляться, прогнозирует Национальный банк Украины, пишет УНН.
Детали
Как отметили в НБУ, в последующие месяцы ценовое давление будет сохраняться из-за дальнейшего влияния факторов со стороны предложения продовольственных товаров, расширение бюджетных расходов, высокие темпы роста заработных плат и увеличение энергодефицита во время отопительного сезона. «В результате инфляция достигнет 9,7% на конец 2024 года», - указали в регуляторе
«В то же время весной 2025 года инфляция начнет снижаться», - прогнозирует НБУ.
В Нацбанке ожидают, что замедлению темпов роста цен в следующем году будут способствовать взвешенная монетарная политика НБУ, ослабление внешнего ценового давления, улучшение ситуации в энергосекторе и увеличение урожаев.
«Прогноз НБУ предусматривает снижение инфляции до 6,9% в конце 2025 года и ее приведение к цели 5% в 2026 году», - говорится в сообщении.
В течение последних месяцев, по данным НБУ, инфляция ожидаемо росла, но несколько более быстрыми темпами, чем прогнозировалось.
«В сентябре инфляция ускорилась до 8,6% в годовом измерении и, по оценкам НБУ, в дальнейшем росла в октябре», - сообщили в регуляторе.
Весомый вклад в такую динамику, как отмечается, имело подорожание продовольственных товаров вследствие худших, чем ожидалось, урожаев различных сельскохозяйственных культур и связанного с этим роста стоимости сырья для пищевой промышленности. Ускорение инфляции также обусловлено дальнейшим увеличением производственных затрат, в том числе на электроэнергию и оплату труда, и курсовыми эффектами вследствие ослабления гривны в предыдущие периоды, указали в НБУ.
НБУ дал прогноз относительно колебаний курса гривны31 октября 2024, 12:24 • 2635 просмотров