НБУ дал прогноз относительно колебаний курса гривны

Национальный банк Украины прогнозирует «умеренное» колебание курса в обе стороны, пишет УНН.

Используя режим управляемой гибкости курса, НБУ будет компенсировать структурный дефицит валюты в частном секторе и сглаживать чрезмерные курсовые колебания. Курс умеренно будет колебаться в обе стороны, реагируя на изменение рыночных условий, что и в дальнейшем будет усиливать адаптивность валютного рынка и экономики - сообщили в НБУ.

Как отметили в регуляторе, «динамика курса будет согласовываться с задачами НБУ по сохранению под контролем инфляционных ожиданий, замедление инфляции в следующем году и ее возвращение к цели 5% на горизонте политики».

Дополнение

К режиму управляемой гибкости обменного курса, то есть плаванию обменного курса под управлением центрального банка, Нацбанк перешел в октябре прошлого года. Это означает, что НБУ контролирует курс доллара через валютные интервенции (куплю-продажу валюты) для предотвращения значительных колебаний.

НБУ утвердил режим гибкого инфляционного таргетирования