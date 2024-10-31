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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НБУ дал прогноз относительно колебаний курса гривны

НБУ дал прогноз относительно колебаний курса гривны

Киев  •  УНН

12:24 • 2635 просмотра

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Национальный банк Украины прогнозирует умеренные колебания валютного курса в обе стороны в пределах режима управляемой гибкости.

Национальный банк Украины прогнозирует «умеренное» колебание курса в обе стороны, пишет УНН.

Используя режим управляемой гибкости курса, НБУ будет компенсировать структурный дефицит валюты в частном секторе и сглаживать чрезмерные курсовые колебания. Курс умеренно будет колебаться в обе стороны, реагируя на изменение рыночных условий, что и в дальнейшем будет усиливать адаптивность валютного рынка и экономики

- сообщили в НБУ.

Как отметили в регуляторе, «динамика курса будет согласовываться с задачами НБУ по сохранению под контролем инфляционных ожиданий, замедление инфляции в следующем году и ее возвращение к цели 5% на горизонте политики».

Дополнение

К режиму управляемой гибкости обменного курса, то есть плаванию обменного курса под управлением центрального банка, Нацбанк перешел в октябре прошлого года. Это означает, что НБУ контролирует курс доллара через валютные интервенции (куплю-продажу валюты) для предотвращения значительных колебаний.

НБУ утвердил режим гибкого инфляционного таргетирования12 сентября 2024, 14:04 • 30936 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
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