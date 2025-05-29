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Цены на электроэнергию в ЕС: в каких странах выросли, а в каких – снизились

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Во второй половине 2024 года цены на электроэнергию для домохозяйств выросли в 10 странах ЕС и снизились в 14. Наибольший рост был в Португалии, а наибольшее снижение – в Латвии.

Цены на электроэнергию в ЕС: в каких странах выросли, а в каких – снизились

Цены на электроэнергию для домохозяйств выросли в 10 и снизились в 14 странах ЕС во второй половине 2024 года по сравнению со второй половиной 2023 года. Об этом сообщает Eurostat, передает УНН.

Детали

Отмечается, что во второй половине 2024 года, по сравнению со второй половиной 2023 года, цены на электроэнергию для домохозяйств в ЕС показали наибольший рост в Португалии (14,2%). Наибольшее снижение наблюдалось в Латвии (-17,8%).

Где выросли цены для домохозяйств:

- Португалия (14,2%);

- Финляндия (13,6%);

- Франция (12,9%).

Отмечается, что рост обусловлен, главным образом, затратами на сеть, а также сокращением субсидий и пособий.

Где упали цены для домохозяйств:

- Латвия (-17,8%);

- Нидерланды (-14,3%);

- Бельгия (-12,3%).

В этих трех странах ЕС зафиксировали наибольшее снижение.

Цены на электроэнергию для бытовых потребителей были самыми высокими в Германии, Дании, Ирландии и Бельгии. Самые низкие цены наблюдались в Венгрии, Болгарии и на Мальте.

Для немецких бытовых потребителей стоимость за кВт-ч была на 37% выше средней цены по ЕС, тогда как домохозяйства в Венгрии, Болгарии и Мальте платили меньше половины цены от средней по ЕС.

Цены на электроэнергию для потребителей, не являющихся бытовыми, в ЕС снизились на 5,4% во второй половине 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и несколько выросли на 1,7% по сравнению с первой половиной 2024 года.

Стоимость электричества была самой высокой на Кипре и в Ирландии. Самые низкие цены наблюдались в Финляндии и Швеции.

Средняя цена по ЕС во второй половине 2024 года составила €0,1899 за кВт·ч. Агрегированные показатели являются средневзвешенными с учетом среднего потребления в каждом диапазоне 

- пишет Eurostat.

Напомним

Украине разрешили увеличить максимальную мощность экспорта электроэнергии в страны ЕС - с 550 МВт до 650 МВт. Это стало возможным благодаря решению ENTSO-E, что станет инструментом для балансировки энергосистемы без ограничений генерации и увеличения прибылей.

Дополнение

Предыдущее решение об установлении максимальной мощности экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы на уровне 550 МВт действовало с марта 2024 года.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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