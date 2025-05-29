Ціни на електроенергію в ЄС: в яких країнах зросли, а в яких – знизилися

Ціни на електроенергію для домогосподарств зросли в 10 та знизилися в 14 країнах ЄС у другій половині 2024 року порівняно з другою половиною 2023 року. Про це повідомляє Eurostat, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у другій половині 2024 року, порівняно з другою половиною 2023 року, ціни на електроенергію для домогосподарств у ЄС показали найбільше зростання в Португалії (14,2%). Найбільше зниження спостерігалося в Латвії (-17,8%).

Де зросли ціни для домогосподарств:

- Португалія (14,2%);

- Фінляндія (13,6%);

- Франція (12,9%).

Зазначається, що зростання зумовлене, головним чином, витратами на мережу, а також скороченням субсидій та допомог.

Де впали ціни для домогосподарств:

- Латвія (-17,8%);

- Нідерланди (-14,3%);

- Бельгія (-12,3%).

У цих трьох країнах ЄС зафіксували найбільше зниження.

Ціни на електроенергію для побутових споживачів були найвищими в Німеччині, Данії, Ірландії та Бельгії. Найнижчі ціни спостерігалися в Угорщині, Болгарії та на Мальті.

Для німецьких побутових споживачів вартість за кВт-год була на 37% вищою за середню ціну по ЄС, тоді як домогосподарства в Угорщині, Болгарії та Мальті платили менше половини ціни від середньої по ЄС.

Ціни на електроенергію для споживачів, які не є побутовими, в ЄС знизилися на 5,4% у другій половині 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року та дещо зросли на 1,7% порівняно з першою половиною 2024 року.

Вартість електрики була найвищою на Кіпрі та в Ірландії. Найнижчі ціни спостерігалися у Фінляндії та Швеції.

Середня ціна по ЄС у другій половині 2024 року становила €0,1899 за кВт·год. Агреговані показники є середньозваженими з урахуванням середнього споживання в кожному діапазоні - пише Eurostat.

Нагадаємо

Україні дозволили збільшити максимальну потужність експорту електроенергії до країн ЄС - з 550 МВт до 650 МВт. Це стало можливим завдяки рішенню ENTSO-E, що стане інструментом для балансування енергосистеми без обмежень генерації та збільшення прибутків.

Доповнення

Попереднє рішення про встановлення максимальної потужності експорту електроенергії з України та Молдови на рівні 550 МВт діяло з березня 2024 року.