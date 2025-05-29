Ціни на електроенергію в ЄС: в яких країнах зросли, а в яких – знизилися
Київ • УНН
У другій половині 2024 року ціни на електроенергію для домогосподарств зросли в 10 країнах ЄС та знизилися в 14. Найбільше зростання було в Португалії, а найбільше зниження – в Латвії.
Ціни на електроенергію для домогосподарств зросли в 10 та знизилися в 14 країнах ЄС у другій половині 2024 року порівняно з другою половиною 2023 року. Про це повідомляє Eurostat, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що у другій половині 2024 року, порівняно з другою половиною 2023 року, ціни на електроенергію для домогосподарств у ЄС показали найбільше зростання в Португалії (14,2%). Найбільше зниження спостерігалося в Латвії (-17,8%).
Де зросли ціни для домогосподарств:
- Португалія (14,2%);
- Фінляндія (13,6%);
- Франція (12,9%).
Зазначається, що зростання зумовлене, головним чином, витратами на мережу, а також скороченням субсидій та допомог.
Де впали ціни для домогосподарств:
- Латвія (-17,8%);
- Нідерланди (-14,3%);
- Бельгія (-12,3%).
У цих трьох країнах ЄС зафіксували найбільше зниження.
Ціни на електроенергію для побутових споживачів були найвищими в Німеччині, Данії, Ірландії та Бельгії. Найнижчі ціни спостерігалися в Угорщині, Болгарії та на Мальті.
Для німецьких побутових споживачів вартість за кВт-год була на 37% вищою за середню ціну по ЄС, тоді як домогосподарства в Угорщині, Болгарії та Мальті платили менше половини ціни від середньої по ЄС.
Ціни на електроенергію для споживачів, які не є побутовими, в ЄС знизилися на 5,4% у другій половині 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року та дещо зросли на 1,7% порівняно з першою половиною 2024 року.
Вартість електрики була найвищою на Кіпрі та в Ірландії. Найнижчі ціни спостерігалися у Фінляндії та Швеції.
Середня ціна по ЄС у другій половині 2024 року становила €0,1899 за кВт·год. Агреговані показники є середньозваженими з урахуванням середнього споживання в кожному діапазоні
Нагадаємо
Україні дозволили збільшити максимальну потужність експорту електроенергії до країн ЄС - з 550 МВт до 650 МВт. Це стало можливим завдяки рішенню ENTSO-E, що стане інструментом для балансування енергосистеми без обмежень генерації та збільшення прибутків.
Доповнення
Попереднє рішення про встановлення максимальної потужності експорту електроенергії з України та Молдови на рівні 550 МВт діяло з березня 2024 року.