Цена на биткоин превысила 47 тыс. долларов
Киев • УНН
Биткоин превысил 47 000 долларов, что не наблюдалось с апреля 2022 года, благодаря потенциальному одобрению США криптовалютных ETF.
Цена биткоина достигла выше 47 тыс. долларов впервые с апреля 2022 года на фоне готовности регуляторов США одобрить биржевые фонды, которые впервые инвестируют непосредственно в цифровые активы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Как сообщает издание, главная цифровая валюта выросла на 6,2%, до 47 007 долларов, что является самым большим внутридневным ростом с 15 ноября. Отмечается, что это первое повышение выше 47 тыс. долларов впервые с апреля 2022 года.
Издание называет причиной такого роста то, что регуляторы США готовы одобрить биржевые фонды, которые впервые инвестируют непосредственно в цифровые активы.
Отмечается, что в прошлом году биткоин вырос почти на 160% в ожидании, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит заявки. В ноябре 2021 года токен достиг исторического максимума в почти 69 тыс. долларов США.
"Усиление биткоина почти является ответом на очень высокую вероятность того, что мы увидим спотовое одобрение ETF на этой неделе", - сказал соучредитель и главный операционный директор криптохедж-фонда Alt Tab Capital Грег Мориц.
Кроме того, подорожали другие небольшие криптовалюты: Ethereum вырос примерно на 3,8%, а Cardano, Solana's SOL и Polkadot - на 7-9%.
Крупнейшая криптовалютная биржа США Coinbase Global выросла примерно на 2,3%, а майнеры биткойнов Marathon Digital и Riot Platforms выросли более чем на 7%.
Напомним
В декабре 2023 года цена биткоина достигла уровня 40 тыс. долларов впервые с мая 2022 года. Это произошло на фоне общего роста цен на криптовалюты, вызванного несколькими факторами.
Цена на биткоин превысила 47 тыс. долларов
Биткоин превысил 47 000 долларов, что не наблюдалось с апреля 2022 года, благодаря потенциальному одобрению США криптовалютных ETF.
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