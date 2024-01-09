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Цена на биткоин превысила 47 тыс. долларов

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 16:28  •  9673 просмотра

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Биткоин превысил 47 000 долларов, что не наблюдалось с апреля 2022 года, благодаря потенциальному одобрению США криптовалютных ETF.

Цена биткоина достигла выше 47 тыс. долларов впервые с апреля 2022 года на фоне готовности регуляторов США одобрить биржевые фонды, которые впервые инвестируют непосредственно в цифровые активы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, главная цифровая валюта выросла на 6,2%, до 47 007 долларов, что является самым большим внутридневным ростом с 15 ноября. Отмечается, что это первое повышение выше 47 тыс. долларов впервые с апреля 2022 года.

Издание называет причиной такого роста то, что регуляторы США готовы одобрить биржевые фонды, которые впервые инвестируют непосредственно в цифровые активы.

Отмечается, что в прошлом году биткоин вырос почти на 160% в ожидании, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит заявки. В ноябре 2021 года токен достиг исторического максимума в почти 69 тыс. долларов США.

"Усиление биткоина почти является ответом на очень высокую вероятность того, что мы увидим спотовое одобрение ETF на этой неделе", - сказал соучредитель и главный операционный директор криптохедж-фонда Alt Tab Capital Грег Мориц.

Кроме того, подорожали другие небольшие криптовалюты: Ethereum вырос примерно на 3,8%, а Cardano, Solana's SOL и Polkadot - на 7-9%.

Крупнейшая криптовалютная биржа США Coinbase Global выросла примерно на 2,3%, а майнеры биткойнов Marathon Digital и Riot Platforms выросли более чем на 7%.

Напомним

В декабре 2023 года цена биткоина достигла уровня 40 тыс. долларов впервые с мая 2022 года. Это произошло на фоне общего роста цен на криптовалюты, вызванного несколькими факторами.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономика
Ціна на біткоїн перевищила 47 тис. доларів
Bitcoin price exceeds 47 thousand dollars
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