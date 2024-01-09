Ціна на біткоїн перевищила 47 тис. доларів
Київ • УНН
Біткоїн перевищив 47 000 доларів, що не спостерігалося з квітня 2022 року, завдяки потенційному схваленню США криптовалютних ETF.
Ціна біткоїна сягнула вище 47 тис. доларів вперше з квітня 2022 року на тлі готовності регуляторів США схвалити біржові фонди, які вперше інвестують безпосередньо в цифрові активи. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Як повідомляє видання, головна цифрова валюта зросла на 6,2%, до 47 007 доларів, що є найбільшим внутрішньоденним зростанням з 15 листопада. Зазначається, що це перше підвищення вище 47 тис. доларів вперше з квітня 2022 року.
Видання називає причиною такого зросту те, що регулятори США готові схвалити біржові фонди, які вперше інвестують безпосередньо в цифрові активи.
Зазначається, що торік біткоїн зріс майже на 160% в очікуванні, що Комісія з цінних паперів і бірж США схвалить заявки. У листопаді 2021 року токен досяг історичного максимуму в майже 69 тис. доларів США.
"Посилення біткоїна майже є відповіддю на дуже високу ймовірність того, що ми побачимо спотове схвалення ETF цього тижня", - сказав співзасновник і головний операційний директор криптохедж-фонду Alt Tab Capital Грег Моріц.
Крім того, подорожчали інші невеликі криптовалюти: Ethereum зріс приблизно на 3,8%, а Cardano, Solana's SOL і Polkadot — на 7-9%.
Найбільша криптовалютна біржа США Coinbase Global зросла приблизно на 2,3%, а майнери біткойнів Marathon Digital і Riot Platforms виросли більш ніж на 7%.
Нагадаємо
В грудні 2023 року ціна біткоїна досягла рівня 40 тис. доларів вперше з травня 2022 року. Це сталося на тлі загального зростання цін на криптовалюти, спричиненого кількома факторами.