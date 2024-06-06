Цена биткоина упала на 0,5% за сутки, зафиксировавшись на 70 тыс. долларов

Цена биткоина несколько снизилась в четверг, стабилизировавшись после долговременного торгового минимума, на фоне слабых экономических показателей в США. Об этом УНН пишет со ссылкой на Investing.com.

Детали

За последние 24 часа биткоин упал на 0,5%, достигнув уровня 70 834,5 долларов. На этой неделе его цена стабилизировалась после выхода из диапазона 60 до 70 тыс. долларов, где она находилась с середины марта. Биткоин теперь находится всего в 3 тыс. долларов от своего рекордного уровня, достигнутого в марте, пользуясь слабостью доллара и ожиданием снижения ставок ФРС.

На этой неделе наблюдался значительный приток средств на спотовой бирже в США, общий приток с начала года составил около 15 миллиардов долларов. Спотовые Bitcoin ETF зафиксировали инвестиционные приливы четыре недели подряд в мае. Одобрение спотовых Bitcoin ETF на американских рынках стало важной поддержкой для валюты в этом году, позволив биткоину достичь рекордных уровней на фоне роста институциональных инвестиций.

На фоне благоприятных условий, созданных снижением процентных ставок в США, тенденция к росту криптовалютных рынков вновь активизировалась. В то же время, Ether, вторая по популярности криптовалюта, выросла на 1,6% до 3 850,43 долларов, сохраняя позиции около своих двухмесячных максимумов, получив выгоду от интереса к спотовым Ether ETF.

В мае комиссия по ценным бумагам и биржам США дала согласие на листинг спотовых ETF на крупных американских биржах и теперь ведет диалог с менеджерами фондов об одобрении этих продуктов. Между тем, другие альткоины показали смешанные результаты, хотя и выросли на этой неделе на фоне слабых экономических данных в США, которые стимулировали трейдеров увеличивать ставки на снижение ставок в сентябре.

Валюты как SOL, ADA и XRP упали на 0,2% до 0,6%, в то время как мем-страны SHIB и DOGE потеряли по 0,4%.

Напомним

Биткоин пересек ценовую отметку в 70 тысяч долларов. Цена биткоина выросла более чем на 12% за последний месяц, при этом за последние сутки она поднялась более чем на 3%.

Bernstein прогнозирует рост биткоина до 90 тысяч долларов к концу года