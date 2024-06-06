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Ціна біткоїна впала на 0,5% за добу, зафіксувавшись на 70 тис. доларів

Ціна біткоїна впала на 0,5% за добу, зафіксувавшись на 70 тис. доларів

Київ • УНН

 • 17911 перегляди

Ціна біткоіна стабілізувалася на позначці 70,8 тис. доларів після невеликого зниження на 0,5% на тлі слабких показників економічного зростання в США і очікувань зниження ставки ФРС.

Ціна біткоїна дещо знизилася у четвер, стабілізувавшись після довготривалого торгового мінімуму, на тлі слабких економічних показників у США. Про це УНН пише з посиланням на Investing.com.

Деталі

За останні 24 години біткоїн впав на 0,5%, досягнувши рівня 70 834,5 доларів. На цьому тижні його ціна стабілізувалася після виходу з діапазону 60 до 70 тис. доларів, де вона перебувала з середини березня. Біткоїн тепер знаходиться всього за 3 тис. доларів від свого рекордного рівня, досягнутого в березні, користуючись слабкістю долара та очікуванням зниження ставок ФРС.

Цього тижня спостерігався значний приплив коштів на спотовій біржі у США, загальний приплив з початку року склав близько 15 мільярдів доларів. Спотові Bitcoin ETF зафіксували інвестиційні припливи чотири тижні поспіль у травні. Схвалення спотових Bitcoin ETF на американських ринках стало важливою підтримкою для валюти цього року, дозволивши біткоїну досягти рекордних рівнів на тлі зростання інституційних інвестицій.

На тлі сприятливих умов, створених зниженням процентних ставок у США, тенденція до зростання криптовалютних ринків знову активізувалася. Водночас, Ether, друга за популярністю криптовалюта, зросла на 1,6% до 3 850,43 доларів, зберігаючи позиції близько своїх двомісячних максимумів, отримавши вигоду від інтересу до спотових Ether ETF.

У травні Комісія з цінних паперів і бірж США дала згоду на лістинг спотових ETF на великих американських біржах і тепер веде діалог з менеджерами фондів щодо схвалення цих продуктів. Тим часом, інші альткоїни показали змішані результати, хоча і зросли цього тижня на тлі слабких економічних даних у США, які стимулювали трейдерів збільшувати ставки на зниження ставок у вересні.

Валюти як SOL, ADA та XRP впали на 0,2% до 0,6%, в той час як мем-коїни SHIB та DOGE втратили по 0,4%.

Нагадаємо

Біткоїн перетнув цінову позначку у 70 тисяч доларів. Ціна біткоїна зросла більше ніж на 12% за останній місяць, при цьому за останню добу вона піднялася на понад 3%.

Bernstein прогнозує ріст біткоїна до 90 тисяч доларів до кінця року29.05.24, 15:45 • 16660 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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