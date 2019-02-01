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Цех с контрафактным спиртом на более чем 28 млн грн обнаружили у линии разграничения

Цех с контрафактным спиртом на более чем 28 млн грн обнаружили у линии разграничения

Киев  •  УНН

 • 9319 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Цех с контрафактным спиртом на сумму более 28 млн гривен обнаружили пограничники из состава Объединенных сил, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"... оперативными сотрудниками Госпогранслужбы из состава Объединенных сил было проведено оперативное документирование противоправной деятельности подпольного водочного цеха, который в течение длительного времени действовал неподалеку линии разграничения. После собрания достаточной доказательной базы сведения о совершении уголовного преступления были внесены в ЕРДР", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в Бахмуте и Краматорске Донецкой области, оперативными сотрудниками Госпогранслужбы под процессуальным руководством военной прокуратуры, что совместно действуют в составе Объединенных сил, провели санкционированные обыски мест незаконного изготовления и хранения контрафактных алкогольных изделий.

"В ходе проведения обысков обнаружено 3 линии по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции, грузовой автомобиль "МАН", который был загружен и готов к отправке более 1,3 тысячей десятилитровых тетрапаков с фальсифицированным алкоголем и более 20,5 тонн жидкости в бочках, которые находились в цехе. Кроме этого, оперативники обнаружили и изъяли 22 000 поддельных акцизных марок и 20 000 новых этикеток на бутылки и другие принадлежности по изготовлению и упаковке фальсифицированного алкоголя. Общая сумма изъятого оборудования и товарно-материальных ценностей составляет около 28 млн гривен", - говорится в сообщении.

Продолжаются мероприятия по установлению всего круга причастных лиц. Продолжается проведение неотложных следственных действий.

Напомним, подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя обнаружено в Бердянске.

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