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Цех з контрафактним спиртом на понад 28 млн грн виявили біля лінії розмежування

Цех з контрафактним спиртом на понад 28 млн грн виявили біля лінії розмежування

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Цех з контрафактним спиртом на суму понад 28 мільйонів гривень виявили прикордонники зі складу Об’єднаних сил, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.

“...оперативними співробітниками Держприкордонслужби зі складу Об’єднаних сил було проведено оперативне документування протиправної діяльності підпільного горілчаного цеху, який протягом тривалого часу діяв неподалік лінії розмежування. Після зібрання достатньої доказової бази відомості про вчинення кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР”, — йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що у Бахмуті та Краматорську Донецької області, оперативними співробітниками Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом військової прокуратури, що спільно діють у складі Об’єднаних сил, проведено санкціоновані обшуки місць незаконного виготовлення та зберігання контрафактних горілчаних виробів.

"В ході проведення обшуків виявлено 3 лінії з виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, вантажний автомобіль “МАН”, що був завантажений та готовий до відправки понад 1,3 тисячею десятилітрових тетрапаків з фальсифікованим алкоголем та понад 20, 5 тонн рідини у бочках, що знаходились у цеху Окрім цього, оперативники виявили та вилучили 22 тисячі підроблених акцизних марок та 20 тисяч нових етикеток на пляшки та інше приладдя по виготовленню та упакуванню фальсифікованого алкоголю. Загальна сума вилученого обладнання та товарно-матеріальних цінностей складає близько 28 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Тривають заходи щодо встановлення всього кола причетних осіб. Продовжується проведення невідкладних слідчих дій.

Нагадаємо, підпільний цех з виготовлення фальсифікованого алкоголю виявлено у Бердянську.

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