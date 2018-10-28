Підпільний цех з виготовлення фальсифікованого алкоголю виявлено у Бердянську
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Бердянську (Запорізька область) виявлено підпільний цех з виготовлення контрафактної горілки та коньяку. Про це повідомляє Відділ комунікації Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Учора під час обшуків у Бердянську правоохоронці виявили місце виготовлення та зберігання для подальшого збуту контрафактних алкогольних напоїв під різними відомими торговими марками. Загалом правоохоронці виявили більше 500 літрів спирту та понад 100 літрів “коньяку” та “горілки”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у ДПСУ, вказаний цех виявлено в рамках кримінального провадження за ст. 227 КК України “Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції” за участю співробітників оперативних підрозділів Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби та слідчої групи Національної поліції.
На даний час слідчі дії продовжуються, сума оцінки виявленого контрафактного алкоголю встановлюється.
Нагадаємо, з підпільного цеху в Одесі вилучено понад 7 тис. літрів фальсифікованого алкоголю.