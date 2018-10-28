Подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя обнаружен в Бердянске
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Бердянске (Запорожская область) обнаружен подпольный цех по изготовлению контрафактной водки и коньяка. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Вчера во время обысков в Бердянске правоохранители обнаружили место изготовления и хранения для дальнейшего сбыта контрафактных алкогольных напитков под разными известными торговыми марками. Всего правоохранители обнаружили более 500 литров спирта и более 100 литров "коньяка" и "водки", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГПСУ, указанный цех обнаружен в рамках уголовного производства по ст. 227 УК Украины "Умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции" с участием сотрудников оперативных подразделений Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы и следственной группы Национальной полиции.
В настоящее время следственные действия продолжаются, сумма оценки обнаруженного контрафактного алкоголя устанавливается.
Напомним, из подпольного цеха в Одессе изъято более 7 тыс. литров фальсифицированного алкоголя.