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Это кажется немало, но это то, что мы платим путину ежедневно: Боррель о предоставлении ЕС 1 миллиарда евро для Украины

Киев • УНН

 • 158563 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Европейский Союз предоставит Украине 1 миллиард евро на финансирование обороны. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что сумма может показаться “большой”, однако страны блока предоставили 35 миллиардов евро россии за поставки энергоносителей с начала войны, 24 февраля, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Это кажется немало, но это то, что мы платим путину ежедневно: Боррель о предоставлении ЕС 1 миллиарда евро для Украины

Цитата

“Мы должны продолжать вооружать Украину. Нам нужно меньше аплодисментов и больше помощи ... 1 млрд евро - это то, что мы ежедневно платим путину за энергию, которую он нам предоставляет. С начала войны мы дали ему 35 миллиардов евро. Сравните это с 1 миллиардом евро, которые мы дали Украине в виде оружия...", - сказал он.

Детали

Боррель призвал присылать больше оружия Украине, чтобы быстрее прекратить войну в стране.

Его замечания в отношении российских энергоносителей прозвучало тогда, когда Евросоюз обсуждал пятый раунд санкций против Москвы о запрете на импорт угля. Ожидается, что о соответствующее решение примут 7 апреля.

ЕС решили активизировать работу над санкциями после увиденных в Буче зверств, что делали российские военные во время своей оккупации.

Ранее

В интервью испанскому радио Боррель исключил возможность единодушного принятия решения о запрете на импорт газа из россии на уровне ЕС. Он добавил, что есть такие страны, как Венгрия, которые выступят против эмбарго.

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