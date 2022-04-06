Ухвалення п'ятого пакету санкцій ЄС проти рф очікується 7 квітня

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"Посли ЄС завершили обговорення 5-го пакету санкцій проти росії. Пакет має бути ухвалений завтра вранці", - повідомив Йозвяк.

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Європейський Союз оголосив про п’ятий пакет санкції проти рф у відповідь на її війну проти України, до якого серед іншого увійшло ембарго на імпорт російського вугілля та нові санкції на один з найбільших російських банків - ВТБ. Однак, над обмежувальними заходами щодо імпорту нафти, зокрема, досі працюють, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, своєю чергою, що, на його думку, санкції щодо російських нафти і газу "рано чи пізно знадобляться".