Голова Євроради вважає, що без санкцій проти рф щодо нафти і газу не обійтися
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив у середу, що, на його думку, санкції щодо російських нафти і газу "рано чи пізно знадобляться", пише УНН.
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"Ми посилюємо наші санкції, щоб зберегти максимальний тиск на Кремль. Новий пакет включає заборону імпорту вугілля. І я думаю, що (обмежувальні - ред.) заходи щодо нафти і навіть газу теж рано чи пізно знадобляться", - написав Мішель у Twitter.
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Також голова Євроради нагадав, що у ЄС домовилися щодо створення Трастового фонду солідарності з Україною.
"У короткостроковій перспективі цей фонд допоможе підтримати державу Україну та забезпечити ліквідність та доступ до фінансування. У довгостроковій перспективі це забезпечить великі інвестиції, щоб допомогти відновити економіку та інфраструктуру", - заявив Мішель.
Раніше
5 квітня Європейський Союз оголосив про п’ятий пакет санкції проти рф у відповідь на її війну проти України, до якого серед іншого увійшло ембарго на імпорт російського вугілля та нові санкції на один з найбільших російських банків - ВТБ. Однак, над обмежувальними заходами щодо імпорту нафти, зокрема, досі працюють, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.