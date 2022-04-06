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Глава Евросовета считает, что без санкций против рф в отношении нефти и газа не обойтись

Киев • УНН

 • 112475 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил в среду, что, по его мнению, санкции в отношении российских нефти и газа "рано или поздно понадобятся", пишет УНН.

Глава Евросовета считает, что без санкций против рф в отношении нефти и газа не обойтись

Цитата

"Мы ужесточаем наши санкции, чтобы сохранить максимальное давление на Кремль. Новый пакет включает запрет импорта угля. И я думаю, что (ограничительные - ред.) меры относительно нефти и даже газа тоже рано или поздно понадобятся", - написал Мишель в Twitter.

Детали

Также глава Евросовета напомнил, что в ЕС договорились о создании Трастового фонда солидарности с Украиной.

"В краткосрочной перспективе этот фонд поможет поддержать государство Украина и обеспечить ликвидность и доступ к финансированию. В долгосрочной перспективе это обеспечит большие инвестиции, чтобы помочь восстановить экономику и инфраструктуру", - заявил Мишель.

Ранее

5 апреля Европейский Союз объявил о пятом пакете санкций против рф в ответ на ее войну против Украины, к которому среди прочего вошло эмбарго на импорт российского угля и новые санкции на один из крупнейших российских банков - ВТБ. Однако, над ограничительными мерами по импорту нефти, в частности, до сих пор работают, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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