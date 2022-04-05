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На рівні ЄС ухвалити одностайне рішення щодо заборони імпорту газу з рф не вийде – Боррель

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель виключає можливість того, що на рівні ЄС можуть прийняти рішення накласти вето на імпорт газу з рф. Про це він повідомив у інтерв’ю іспанському радіо COPE, пише УНН.

На рівні ЄС ухвалити одностайне рішення щодо заборони імпорту газу з рф не вийде – Боррель

Цитата

“Одностайного рішення ухвалити не вийде, тому що вже є країна, Угорщина, яка сказала, що накладе на нього вето. Таке економічне та політичне рішення лідера, який щойно виграв вибори. Відмовитися від того, чого у вас немає — легко, а країнам, які сильно залежать, це важче", - сказав він.

Деталі

Боррель наголосив, що західні санкції проти росії не допомогли запобігти війні.

“Вони (санкції, - ред.) повинні дорого коштувати для росії. А щоб вони стали дорогими, потрібно зачепити енергетику, — заявив він і додав: Щодня ми платимо понад один мільярд за російські енергоносії, і це фінансування війни”.

Глава європейської дипломатії заперечує те, що Китай може допомогти росії ухилитися від санкцій.

“Китай сказав нам, що він не збирається допомагати Росії у військовій сфері, а також не збирається обходити санкції. Інша справа, у тому, що він робить, але офіційно цього не роблять”, - зауважив Боррель.

Натомість ЄС вживає відповідні заходи і поширює обмеження проти Білорусі, щоб країна “не стала воротами” для обходу санкцій росією.

Раніше

Міністр європейських справ Франції Клеман Бон повідомив, що у середу, 6 квітня, ЄС, швидше за все, ухвалить новий пакет санкцій проти росії. Заява прозвучала після повідомлень про вбивства мирних жителів на півночі України російськими окупантами.

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