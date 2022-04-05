На уровне ЕС принять единогласное решение о запрете импорта газа из рф не получится – Боррель

Цитата

“Единогласного решения принять не получится, потому что уже есть страна, Венгрия, которая сказала, что наложит на него вето. Таково экономическое и политическое решение лидера, только что выигравшего выборы. Отказаться от того, чего у вас нет — легко, а странам, которые сильно зависят, это сложнее", - сказал он.

Детали

Боррель подчеркнул, что западные санкции против россии не помогли предотвратить войну.

“Они (санкции - ред.) должны дорого стоить россии. А чтобы они стали дорогими, нужно зацепить энергетику, — заявил он и добавил: Каждый день мы платим свыше одного миллиарда за российские энергоносители, и это финансирование войны”.

Глава европейской дипломатии отрицает то, что Китай может помочь россии уйти от санкций.

“Китай сказал нам, что он не собирается помогать россии в военной сфере, а также не собирается обходить санкции. Другое дело, в том, что он делает, но официально этого не делают”, - отметил Боррель.

Взамен ЕС принимает ответные меры и распространяет ограничения против беларуси, чтобы страна “не стала воротами” для обхода санкций россией.

Ранее

Министр европейских дел Франции Клеман Бон сообщил, что в среду, 6 апреля, ЕС, скорее всего, примет новый пакет санкций против россии. Заявление прозвучало после сообщений об убийствах мирных жителей на севере Украины российскими оккупантами.



