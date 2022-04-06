Це здається чимало, але це те, що ми платимо путіну щодня: Боррель про надання ЄС 1 мільярда євро для України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Європейський Союз надасть Україні 1 мільярд євро на фінансування оборони. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що сума може здатися “чималою”, проте країни блоку надали 35 мільярдів євро росії за постачання енергоносіїв з початку війни, 24 лютого, пише УНН з посиланням на The Guardian.
Цитата
“Ми повинні продовжувати озброювати Україну. Нам потрібно менше оплесків і більше допомоги ... 1 млрд євро – це те, що ми щодня платимо путіну за енергію, яку він нам надає. З початку війни ми дали йому 35 мільярдів євро. Порівняйте це з 1 мільярдом євро, які ми дали Україні у вигляді зброї...", - сказав він
Деталі
Боррель закликав надсилати більше зброї Україні, щоб швидше припинити війну в країні.
Його зауваження щодо російських енергоносіїв пролунало тоді, коли Євросоюз обговорював п'ятий раунд санкцій проти Москви щодо заборони на імпорт вугілля. Очікується, що про відповідне рішення ухвалять 7 квітня.
ЄС вирішили активізувати роботу над санкціями після побачених у Бучі звірств, що робили російські військові під час своєї окупації.
Раніше
В інтерв’ю іспанському радіо Боррель виключив можливість одностайного прийняття рішення щодо заборони на імпорт газу з росії на рівні ЄС. Він додав, що є такі країни, як Угорщина, які виступлять проти ембарго.