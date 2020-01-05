Это военное преступление: в Иране отреагировали на возможную атаку США на культурные объекты
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Если США нанесут удары по культурным объектам в Иране, это будет расценено как военное преступление. Такое заявление сделал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на странице в Twitter, передает УНН.
"Определять целью культурные объекты является военным преступлением ... Те, кто притворяются дипломатами и кто беcстидно целится на иранские культурные объекты и мирных жителей, вероятно, даже не трудились открыть юридический словарь", - говорится в сообщении Зарифа.
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В пятницу Пентагон сообщил о ракетном ударе в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани.
Как сообщал УНН, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение провести в понедельник "в срочном порядке" заседание Североатлантического совета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке после гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.