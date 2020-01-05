Це військовий злочин: в Ірані відреагували на можливу атаку США на культурні об'єкти
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Якщо США завдадуть ударів по культурних об'єктів в Ірані, це буде розцінено як військовий злочин. Таку заяву зробив Глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф на сторінці в Twitter, передає УНН.
"Визначати метою культурні об'єкти є військовим злочином ... Ті, хто прикидаються дипломатами і хто беcстидно цілиться на іранські культурні об'єкти і мирних жителів, ймовірно, навіть не переймалися відкрити юридичний словник", - йдеться в повідомленні Заріфа.
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У п’ятницю Пентагон повідомив про ракетний удар в районі багдадського аеропорту, в результаті якого загинув командувач силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) генерал Касем Сулеймані.
Як повідомляв УНН, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийняв рішення провести в понеділок "в терміновому порядку" засідання Північноатлантичної ради через загострення ситуації на Близькому Сході після загибелі в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані.