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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Это исключено: Столтенберг заявил, что НАТО не будет вводить свои войска или самолеты в Украину

Киев • УНН

 • 2019201 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt снова подчеркнул, что НАТО не является стороной войны - "и так оно и останется", передает УНН.

Это исключено: Столтенберг заявил, что НАТО не будет вводить свои войска или самолеты в Украину

Цитата

“В первый день вторжения НАТО приняло решение поддержать Украину. В то же время мы исключили участие НАТО в войне. Альянс не является стороной войны. Мы не направляем в Украину свои войска или самолеты НАТО. Но мы поддерживаем их оборудованием”, — заявил Генсек.

Детали

Он отмечает, что Украина имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН, и НАТО имеет право помогать Киеву в отстаивании этого права.

“Конечно, всегда есть риск эскалации. Вот почему так важно усилить военное присутствие НАТО в восточной части альянса. Таким образом мы посылаем в москву сигнал о том, что будем защищать каждый сантиметр территории НАТО”, — добавил Столтенберг.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина нуждается в "существенно большем" количестве оружия, поскольку в войне с россией наступил переломный момент. Такая поддержка является единственным путем к мирному решению путем переговоров.

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