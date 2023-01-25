Це виключено: Столтенберг заявив, що НАТО не вводитиме свої війська або літаки в Україну

Цитата

“У перший день вторгнення НАТО ухвалило рішення підтримати Україну. Водночас ми виключили участь НАТО у війні. Альянс не є стороною війни. Ми не направляємо в Україну свої війська або літаки НАТО. Але ми підтримуємо їх обладнанням”, — заявив Генсек.

Деталі

Він зазначає, що Україна має право на самооборону відповідно до Статуту ООН, і НАТО має право допомагати Києву у відстоюванні цього права.

“Звичайно, завжди є ризик ескалації. Ось чому так важливо посилити військову присутність НАТО у східній частині альянсу. Таким чином ми посилаємо в москву сигнал про те, що будемо захищати кожен сантиметр території НАТО”, — додав Столтенберг.

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна потребує "істотно більшої" кількості зброї, оскільки у війні з росією настав переломний момент. Така підтримка є єдиним шляхом до мирного вирішення шляхом переговорів.