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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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"Это план, чтобы избежать нового наступления россии": в ГУР прокомментировали удар по казарме в Макеевке

Киев • УНН

 • 419967 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Удар по казарме россиян во временно-оккупированной Макеевке Донецкой области является частью плана, чтобы избежать нового наступления российской армии. Об этом в интервью Corriere della Sera заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает УНН.

"Это план, чтобы избежать нового наступления россии": в ГУР прокомментировали удар по казарме в Макеевке

Детали

По словам представителя ГУР, удар по военной казарме оккупантов в Макеевке является частью украинского контрнаступления, которое началось в августе.

Скибицкий отметил, что будут и другие удары. Это часть плана по предотвращению нового наступления россиян.

Цитата

“Для них (россиян – ред.) это была большая потеря. Трудно сказать, какие последствия это будет иметь, но увидим. Наверное, это послание всем российским солдатам, вынужденным воевать, это знак для них. Это происходит с теми, кого путин отправляет на фронт. И от генералов, которые принимают такое нелепое решение, сосредоточив столько людей в одном месте”, – заявил Скибицкий.

Он добавил, что за последние две недели россияне завезли много военных не только на Донбасс, но и в Запорожскую и Херсонскую области.

“Их перевозили поездами и самолетами. Из ростова и из других регионов вблизи границы Украины”, – добавил он.

Дополнение

Министерство обороны россии признало террористический удар по Краматорску, цинично заявив об “операции возмездия за Макеевку”.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что заявление минобороны рф о поражениях больших скоплений личного состава украинских войск не соответствует действительности.

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