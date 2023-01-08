"Это план, чтобы избежать нового наступления россии": в ГУР прокомментировали удар по казарме в Макеевке

Детали

По словам представителя ГУР, удар по военной казарме оккупантов в Макеевке является частью украинского контрнаступления, которое началось в августе.

Скибицкий отметил, что будут и другие удары. Это часть плана по предотвращению нового наступления россиян.

Цитата

“Для них (россиян – ред.) это была большая потеря. Трудно сказать, какие последствия это будет иметь, но увидим. Наверное, это послание всем российским солдатам, вынужденным воевать, это знак для них. Это происходит с теми, кого путин отправляет на фронт. И от генералов, которые принимают такое нелепое решение, сосредоточив столько людей в одном месте”, – заявил Скибицкий.

Он добавил, что за последние две недели россияне завезли много военных не только на Донбасс, но и в Запорожскую и Херсонскую области.

“Их перевозили поездами и самолетами. Из ростова и из других регионов вблизи границы Украины”, – добавил он.

Дополнение

Министерство обороны россии признало террористический удар по Краматорску, цинично заявив об “операции возмездия за Макеевку”.



Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что заявление минобороны рф о поражениях больших скоплений личного состава украинских войск не соответствует действительности.



