“Це план, щоб уникнути нового наступу росії”: в ГУР прокоментували удар по казармі в Макіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Удар по казармі росіян у тимчасово-окупованій Макіївці Донецької області є частиною плану, щоб уникнути нового наступу російської армії. Про це в інтерв’ю Corriere della Sera заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає УНН.
Деталі
За словами представника ГУР, удар по військовій казармі окупантів у Макіївці є частиною українського контрнаступу, який розпочався у серпні.
Скібіцький наголосив, що будуть й інші удари. Це частина плану щодо запобігання новому наступу росіян.
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“Для них (росіян – ред.) це була велика втрата. Важко сказати, які наслідки це матиме, але побачимо. Напевно, це послання всім російським солдатам, змушеним воювати, це знак для них. Це відбувається з тими, кого путін відправляє на фронт. І від генералів, які ухвалюють таке безглузде рішення, зосередивши стільки людей в одному місці”, – заявив Скібіцький.
Він додав, що за останні два тижні росіяни завезли багато військових не лише на Донбас, а й у Запорізьку та Херсонську області.
“Їх перевозили потягами та літаками. З ростова та з інших регіонів поблизу кордону України”, – додав він.
Доповнення
Міністерство оборони росії визнало терористичний удар по Краматорську, цинічно заявивши про “операцію відплати за Макіївку”.
Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що заява міноборони рф щодо уражень великих скупчень особового складу українських військ не відповідає дійсності.