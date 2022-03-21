Это самая страшная война в Европе со времен Второй мировой – Зеленский

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“Мы воюем против одной из самых многочисленных армий в мире за наше спасение. Против ракет, бомб и реактивной артиллерии. Против оккупантов, расстреливающих беженцев на дорогах. Которые убивают обычных мирных людей, создают искусственный голод целым городам, сжигают жилые кварталы. Это самая страшная война в Европе со времен Второй мировой”, - подчеркнул глава государства.

Добавим

Европейская комиссия начала рассматривать заявку Украины на членство в ЕС.



