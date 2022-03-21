Это самая страшная война в Европе со времен Второй мировой – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Война, которую начала российская федерация на территории Украины, является самой страшной в Европе со времен Второй мировой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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“Мы воюем против одной из самых многочисленных армий в мире за наше спасение. Против ракет, бомб и реактивной артиллерии. Против оккупантов, расстреливающих беженцев на дорогах. Которые убивают обычных мирных людей, создают искусственный голод целым городам, сжигают жилые кварталы. Это самая страшная война в Европе со времен Второй мировой”, - подчеркнул глава государства.
Добавим
Европейская комиссия начала рассматривать заявку Украины на членство в ЕС.