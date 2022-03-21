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19:03 • 63193 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 112264 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Это самая страшная война в Европе со времен Второй мировой – Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Война, которую начала российская федерация на территории Украины, является самой страшной в Европе со времен Второй мировой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

“Мы воюем против одной из самых многочисленных армий в мире за наше спасение. Против ракет, бомб и реактивной артиллерии. Против оккупантов, расстреливающих беженцев на дорогах. Которые убивают обычных мирных людей, создают искусственный голод целым городам, сжигают жилые кварталы. Это самая страшная война в Европе со времен Второй мировой”, - подчеркнул глава государства.

Добавим

Европейская комиссия начала рассматривать заявку Украины на членство в ЕС.

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