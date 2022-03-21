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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 49947 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 98917 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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1 квітня, 10:23 • 181682 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 176805 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 151960 перегляди

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Це найстрашніша війна в Європі з часів Другої світової – Зеленський

Це найстрашніша війна в Європі з часів Другої світової – Зеленський

Київ • УНН

 • 246361 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Війна, яку розпочала російська федерація на території України, є найстрашнішою в Європі з часів Другої світової. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

“Ми воюємо проти однієї з найчисельніших армій у світі за наш порятунок. Проти ракет, бомб і реактивної артилерії. Проти окупантів, які розстрілюють біженців на дорогах. Які вбивають звичайних мирних людей, створюють штучний голод цілим містам, спалюють житлові квартали. Це найстрашніша війна у Європі з часів Другої світової”, - наголосив глава держави.

Додамо

Європейська комісія почала розглядати заявку України на членство в ЄС.

Українські Національні Новини

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