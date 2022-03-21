Це найстрашніша війна в Європі з часів Другої світової – Зеленський

Цитата

“Ми воюємо проти однієї з найчисельніших армій у світі за наш порятунок. Проти ракет, бомб і реактивної артилерії. Проти окупантів, які розстрілюють біженців на дорогах. Які вбивають звичайних мирних людей, створюють штучний голод цілим містам, спалюють житлові квартали. Це найстрашніша війна у Європі з часів Другої світової”, - наголосив глава держави.

Додамо

Європейська комісія почала розглядати заявку України на членство в ЄС.



