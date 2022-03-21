Це найстрашніша війна в Європі з часів Другої світової – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Війна, яку розпочала російська федерація на території України, є найстрашнішою в Європі з часів Другої світової. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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“Ми воюємо проти однієї з найчисельніших армій у світі за наш порятунок. Проти ракет, бомб і реактивної артилерії. Проти окупантів, які розстрілюють біженців на дорогах. Які вбивають звичайних мирних людей, створюють штучний голод цілим містам, спалюють житлові квартали. Це найстрашніша війна у Європі з часів Другої світової”, - наголосив глава держави.
Додамо
Європейська комісія почала розглядати заявку України на членство в ЄС.