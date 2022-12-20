Это может быть только Украина: издание The Economist назвало страну года

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"В обычное время выбрать страну года The Economist трудно. Наши авторы и редакторы обычно начинают со свободной дискуссии, в которой они спорят о сопернических претензиях полдюжины стран, попавших в краткий список. Но в этом году, впервые после того, как мы стали называть страны года в 2013 году, выбор очевиден. Это может быть только Украина", - пишет издание.

Детали

По мнению журналистов, Украина, несмотря на неспровоцированное полномасштабное вторжение россии и его последствия, больше всего развилась за предыдущие 12 месяцев, а украинцы "показали себя". Они отметили четыре качества, благодаря которым стране присудили победу.

"Первая – это героизм. Когда началось вторжение, большинство людей думали, что Украину разгромит ее гораздо больший сосед. Многие бы поняли, если бы защитники Украины сбежали. Путин явно ожидал, что украинская армия свернется: его войска прибыли в парадной форме , готовы к параду победы", - пишет издание.

Журналисты отмечают, что вторым качеством является мужество, поскольку "профессора, сантехники и попзвезды" вступали в армию, "меняя удобные кровати на морозные лисьи норы и риск агонической смерти" и, защищая страну от российских захватчиков, "обнаружили новое чувство нации". Они также упомянули об изобретательности украинских военных, которые находили слабые места врага, взрывали их запасы топлива и боеприпасов, а также быстро учились применять оружие, предоставленное Западом.

"Они ловко пользовались помощью дружеских спецслужб, особенно американских, в то время как их враги сражались полуслепыми, а иногда выдавали собственные позиции, звоня по открытым линиям", - пишет The Economist.

Четвертым качеством украинцев, по мнению издания, является устойчивость, поскольку массированные ракетные удары россии по критической инфраструктуре Украины "не повлияли на их моральный дух". Отмечается, что украинское правительство и народ "отвергали путинизм еще до войны, а теперь они отвергают его еще более решительно".

"Противостояв российскому деспоту, украинцы защитили своих соседей. Если бы он завоевал Украину, то следующим мог бы напасть на Молдову или Грузию, или угрожать странам Балтии. Украина показала, что аутсайдеры могут противостоять хулиганам, даже огромным. Таким образом, это стало источником вдохновения не только для мест с хищными соседями, как Тайвань, но и для угнетенных людей во всем мире... Их борьба далека от завершения. Но их пример в 2022 году был непревзойденным", - подытожило видение.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский вошел в список 50 самых влиятельных людей мира в 2022 году по версии издания Bloomberg.