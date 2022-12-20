Це може бути тільки Україна: видання The Economist назвало країну року

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"У звичайний час вибрати країну року The Economist важко. Наші автори та редактори зазвичай починають із вільної дискусії, у якій вони сперечаються про суперницькі претензії пів дюжини країн, які потрапили до короткого списку. Але цього року, вперше після того, як ми почали називати країни року у 2013 році, вибір очевидний. Це може бути тільки Україна", - пише видання.

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На думку журналістів, Україна, попри неспровоковане повномасштабне вторгнення росії та його наслідки, найбільше розвинулася за попередні 12 місяців, а українці "показали себе". Вони відзначили чотири якості, завдяки яким країні присудили перемогу.

"Перша - це героїзм. Коли почалося вторгнення, більшість людей думали, що Україну розгромить її набагато більший сусід. Багато хто б зрозумів, якби захисники України втекли. путін явно очікував, що українська армія згорнеться: його війська прибули в парадній формі, готові до параду перемоги", - пише видання.

Журналісти зазначають, що другою якістю є мужність, оскільки "професори, сантехніки та попзірки" вступали в армію, "міняючи зручні ліжка на морозні лисячі нори та ризик агонічної смерті" та, захищаючи країну від російських загарбників, "знайшли нове почуття нації". Вони також згадали про винахідливість українських військових, які знаходили слабкі місця ворога, підривали їх запаси палива та боєприпасів, а також швидко навчалися застосовувати зброю, надану Заходом.

"Вони спритно користувалися допомогою дружніх спецслужб, особливо американських, у той час, як їхні вороги билися напівсліпими, а іноді видавали власні позиції, телефонуючи по відкритих лініях", - пише The Economist.

Четвертою якістю українців, на думку видання, є стійкість, оскільки масовані ракетні удари росії по критичній інфраструктурі України "не вплинули на їх моральний дух". Зазначається, що український уряд і народ "відкидали путінізм ще до війни, а тепер вони відкидають його ще рішучіше".

"Протистоявши російському деспоту, українці захистили своїх сусідів. Якби він завоював Україну, то наступним міг би напасти на Молдову чи Грузію, чи загрожувати країнам Балтії. Україна показала, що аутсайдери можуть протистояти хуліганам, навіть величезним. Таким чином, це стало джерелом натхнення не лише для місць із хижими сусідами, як-от Тайвань, але й для пригноблених людей у ​​всьому світі... Їхня боротьба далека від завершення. Але їхній приклад у 2022 році був неперевершеним", - підсумувало видиння.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський увійшов у список 50 найвпливовіших людей світу у 2022 році за версією видання Bloomberg.