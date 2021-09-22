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Это будет тестом для ВР: в "Слуге народа" ожидают, что завтра примут закон о деолигархизации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Законопроект №5599 о деолихаргизации завтра может стать первым в повестке дня Верховной Рады. В "Слуге народа" ожидают, что на заседании его примут. Об этом журналисту УНН рассказала заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Цитата

"Мы ожидаем, что завтра будут голосовать за законопроект о деолихаргизации, и он будет принят. Это будет тестом как и для нашей фракции, так и в целом для Верховной Рады. Мы должны сделать этот шаг, и проголосовать законопроект в том варианте, в котором предлагает профильный комитет по вопросам нацбезопасности и обороны ... Есть такая вероятность, что законопроект будет стоять первым в повестке дня, и конечно, что каждый голос важен при принятии решения" , - отметила заместитель главы президентской фракции.

Детали

Кравчук добавила, что ожидает "максимальное количество" голосов от фракции "Слуг народа". Она также отметила, что 23 сентября будет выглядеть, как "спецоперация", поскольку в день голосования за законопроект ожидается три крупных митинга - от ФЛП, евробляхеров, и Профсоюзов.

"То есть будут даже трудности попасть на работу вовремя. Здесь обычно при таких митингах все перекрыто, заблокировано", - добавила Кравчук.

Добавим

15 сентября стало известно, что Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) получила запрос о юридической экспертизе законопроекта № 5599 "об олигархах".

Как сообщил УНН представитель Президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский, "Венецианка" подготовит свое заключение для принятия на своем сто двадцать девятый пленарном заседании, которое состоится с 15 по 16 декабря 2021 года.

Напомним

1 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского № 5559 о деолихаргизации.

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