Це буде тестом для ВР: у “Слузі народу” очікують, що завтра ухвалять закон про деолігархізацію

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“Ми очікуємо, що завтра будуть голосувати за законопроект про деоліхаргізацію, і він буде прийнятий. Це буде тестом як і для нашої фракції, так і загалом для Верховної Ради. Ми маємо зробити цей крок, і проголосувати законопроект в тому варіанті, в якому пропонує профільний комітет з питань Нацбезпеки та оборони...Є така вірогідність, що законопроект буде стояти першим у порядку денному, і звичайно, що кожен голос важливий при прийнятті рішення”, - зазначила заступниця голови президентської фракції.

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Кравчук додала, що очікує “максимальну кількість” голосів від фракції “Слуг народу”. Вона також зазначила, що 23 вересня виглядатиме, як “спецоперація”, оскільки у день голосування за законопроект очікується три великих мітинги - від ФОПів, євробляхерів, та Профсоюзів.

“Тобто будуть навіть труднощі потрапити на роботу вчасно. Тут зазвичай при таких мітингах все перекрито, заблоковано”, - додала Кравчук.

Додамо

15 вересня стало відомо, що Європейська комісія за демократію через право (Венеційська комісія) отримала запит про юридичну експертизу законопроекту № 5599 "про олігархів".

Як повідомив УНН представник Президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський, ”Венеціанка” підготує свій висновок для ухвалення на своєму 129-у пленарному засіданні, яке відбудеться з 15 по 16 грудня 2021 року.

Нагадаємо

1 липня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект Президента України Володимира Зеленського № 5559 про деоліхаргізацію.