ЦАХАЛ нашел тела 6 израильских заложников на юге Газы

Тела шестерых израильских заложников, похищенных террористами ХАМАС, в том числе одного, которого ранее считали живым, были найдены во время ночной операции ЦАХАЛ на юге сектора Газа, сообщили военные во вторник утром. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Все погибшие - мужчины от 35 до 80 лет, похищенные боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года.

Известно, что всех шестерых живыми вывезли в Газу во время атак ХАМАСа.

Пятеро из шести израильтян предположительно погибли в начале 2024 года, хотя причины смерти неизвестны.

Армия обороны Израиля заявила, что продолжит расследовать причины гибели мужчин, включая вероятность того, что некоторые или все шесть были убиты израильским огнем во время военных операций в Хан-Юнисе.

В настоящее время считается, что в секторе Газа остается в живых 71 израильский заложник и тела еще 34 человек, смерть которых подтверждена Израилем. ХАМАС также удерживает двух израильских гражданских лиц, которые вошли в Газу в 2014 и 2015 годах, а также тела двух солдат ЦАХАЛа, которые были убиты в 2014 году.

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