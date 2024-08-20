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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Блинкен: Израиль принял предложение США о прекращении огня в Газе

Блинкен: Израиль принял предложение США о прекращении огня в Газе

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 05:58  •  5653 просмотра

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Госсекретарь США Блинкен заявил, что Нетаньяху принял американское предложение по прекращению огня в Газе. Теперь очередь за ХАМАС согласиться с планом, переговоры возобновятся на этой неделе в Каире.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Тель-Авиве в понедельник вечером, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху принял американское «компромиссное предложение» по соглашению о прекращении огня в секторе Газа, и теперь очередь за группировкой ХАМАС, которая должна согласиться с этим планом, пишет УНН со ссылкой на «Голос Америки».

Детали

«Теперь настала очередь ХАМАС сделать то же самое», - сказал Блинкен журналистам, не уточнив, были ли учтены вопросы, заданные группировкой ХАМАС. Он добавил, что с помощью посредников в лице Египта, Катара и Соединенных Штатов стороны должны «собраться и завершить процесс».

Девятый визит Блинкена на Ближний Восток с начала войны в Газе в октябре 2023 года состоялся в тот момент, когда США, Египет и Катар пытаются финализировать соглашение о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС.

США представили компромиссное предложение на переговорах по прекращению огня на прошлой неделе в Дохе. Переговоры планируется возобновить на этой неделе в Каире.

«Мы никогда не сдаемся», - сказал Блинкен, когда его спросили, может ли время для заключения сделки окончательно закончиться. Он провел с Нетаньяху встречу с глазу на глаз, которая длилась два с половиной часа.

Пресс-секретарь правительства Израиля сообщил журналистам в понедельник, что Нетаньяху «твердо придерживается принципа», согласно которому Армия обороны Израиля сохранит физическое присутствие в Филадельфийском коридоре - на границе между сектором Газа и Египтом - чтобы предотвратить, как они утверждают, пополнение ХАМАСовцами.

Ранее ХАМАС обвинил Нетаньяху в подрыве усилий посредников. Сами Абу Зухри, член политбюро ХАМАС, отверг утверждения о том, что есть признаки прогресса после двух дней переговоров в Дохе, назвав это «иллюзиями».

Дополнение

Необходимость достижения соглашения растет на фоне опасений широкой региональной эскалации, если Иран и его ливанская прокси-группировка «Хезболла» отомстят Израилю за убийство высокопоставленного оперативника «Хезболлы» в Бейруте и политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Израиль взял на себя ответственность за атаку в Бейруте, но не за теракт в Тегеране, хотя, как указывает издание, предполагается, что за убийством Хании стоит Израиль.

На этой неделе Блинкен отправится в Египет и Катар для переговоров с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси, а также с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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