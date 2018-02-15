Труханов рассказал, что был в Чехии в командировке

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Городской голова Одессы Геннадий Труханов, которого вчера задержали в аэропорту "Борисполь", сообщил, что в Украину летел из Чехии через Польшу, где был в командировке. Об этом он сегодня рассказал журналистам в Соломенском районном суде Киева, перед заседанием с избрании ему меры пресечения, передает УНН.