Труханов рассказал, что был в Чехии в командировке
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Городской голова Одессы Геннадий Труханов, которого вчера задержали в аэропорту "Борисполь", сообщил, что в Украину летел из Чехии через Польшу, где был в командировке. Об этом он сегодня рассказал журналистам в Соломенском районном суде Киева, перед заседанием с избрании ему меры пресечения, передает УНН.
"Я летел из Чехии. Там был в командировке. Но летел через Польшу. Для того, чтобы в кратчайшие сроки попасть (в Украину - ред.), я взял оптимальный вариант через Польшу, чтобы как можно быстрее (приехать - ред.), когда узнал о подозрении", - сказал он.
Труханов также рассказал, что всегда являлся в НАБУ и давал показания.
"Еще 5 февраля меня вызвали в качестве свидетеля. Что изменилось за 7 дней, мне понять трудно. Я думаю найти на эти вопросы ответа", - добавил он.
Как сообщал УНН, 15 февраля суд начал избирать меру пресечения Г.Труханову.
Напомним, руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что будет просить суд избрать для Труханова меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в сумме 50 млн грн.
14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя.
13 февраля НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадия Труханова и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета, а также задержало трех человек.