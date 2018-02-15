Труханов розповів, що був у Чехії у відрядженні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Міський голова Одеси Геннадій Труханов, якого вчора затримали в аеропорту “Бориспіль”, повідомив, що до України летів з Чехії через Польщу, де був у відрядженні. Про це він сьогодні розповів журналістам у Солом’янському районному суді Києва, перед засіданням з обрання йому запобіжного заходу, передає УНН.
“Я летів з Чехії. Там був у відряджені. Але летів через Польщу. Для того, щоб в найкоротші терміни потрапити (до України — ред.), я взяв оптимальний варіант через Польщу, щоб якомога швидше (приїхати — ред.), коли дізнався про підозру”, — сказав він.
Труханов також розповів, що завжди з’являвся до НАБУ і надавав свідчення.
“Ще 5 лютого мене викликали як свідка. Що змінилося за 7 днів, мені зрозуміти важко. Я думаю знайти на ці питання відповіді”, — додав він.
Як повідомляв УНН, 15 лютого суд розпочав обирати запобіжний захід Г.Труханову.
Нагадаємо, керівник САП Назар Холодницький повідомив, що проситимуть суд обрати для Труханова запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у сумі 50 млн грн.
14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника.
13 лютого НАБУ повідомило про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 6 посадовцям міськради у розтраті коштів міського бюджету, а також затримало трьох осіб.