Труханов розповів, що був у Чехії у відрядженні

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Міський голова Одеси Геннадій Труханов, якого вчора затримали в аеропорту “Бориспіль”, повідомив, що до України летів з Чехії через Польщу, де був у відрядженні. Про це він сьогодні розповів журналістам у Солом’янському районному суді Києва, перед засіданням з обрання йому запобіжного заходу, передає УНН.