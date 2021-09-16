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Труханов провалил обещание оснастить военный госпиталь медоборудованием

Труханов провалил обещание оснастить военный госпиталь медоборудованием

Киев  •  УНН

 • 12130 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Мэр Одессы Геннадий Труханов обещал, но так и не оснастил Одесский военный госпиталь необходимым медоборудованием. Об этом свидетельствуют данные аналитиков портала “Слово и Дело”, передает УНН.

Указанное обещание Труханов дал 10 октября 2014 года. Тогда он встретился с бойцами, которые находятся на лечении и реабилитации в Одесском военном госпитале. В ходе встречи Труханов пообещал оказывать госпиталя всестороннюю помощь в вопросах дооснащения необходимым оборудованием.

“В 2014-2021 году помощь Одесском военном госпиталя ни городским советом, ни мэром Геннадием Трухановым не предоставлялась. Итак, обещание не выполнено”, — констатировали аналитики.

Указанную информацию подтвердили в мэрии города.

“17 августа 2021 года Одесский городской совет сообщил, что с 2015 года по настоящее время городским советом и мэром Геннадием Трухановым не предоставлялась помощь или содействие в вопросах дооснащения необходимым оборудованием Одесскому военному госпиталю, в котором проходит лечение и реабилитация бойцов”, — рассказали эксперты, ссылаясь на данные Одесского горсовета.

Дополнение

Ранее УНН сообщал о том, что главные “инфраструктурные” обещания Геннадия Труханова, данные им еще в качестве кандидата на должность городского главы в 2015 году, до сих пор остаются невыполненными.

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