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Труханов провалив обіцянку оснастити військовий госпіталь медобладнанням

Труханов провалив обіцянку оснастити військовий госпіталь медобладнанням

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Мер Одеси Геннадій Труханов обіцяв, але так і не оснастив Одеський військовий госпіталь необхідним медобладнанням. Про це свідчать дані аналітиків порталу “Слово і Діло”, передає УНН.

Вказану обіцянку Труханов дав 10 жовтня 2014 року. Тоді він зустрівся із бійцями, які перебувають на лікуванні та реабілітації в Одеському військовому госпіталі. У ході зустрічі Труханов пообіцяв надавати госпіталю всебічну допомогу в питаннях дооснащення необхідним обладнанням.

“У 2014-2021 році допомога Одеському військовому госпіталю ні міською радою, ні мером Геннадієм Трухановим не надавалась. Отже, обіцянку не виконано”, — констатували аналітики.

Вказану інформацію підтвердили у мерії міста.

“17 серпня 2021 року Одеська міська рада повідомила, що з 2015 року по теперішній час міською радою та мером Геннадієм Трухановим не надавалась допомога або сприяння в питаннях дооснащення необхідним обладнанням Одеському військовому госпіталю, в якому проходить лікування та реабілітація бійців”, — розповіли експерти, посилаючись на дані Одеської міськради.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв про те, що головні “інфраструктурні” обіцянки Геннадія Труханова, дані ним ще в якості кандидата на посаду міського голови в 2015 році, до цих пір залишаються невиконаними.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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