Труханов провалив обіцянку оснастити військовий госпіталь медобладнанням
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Мер Одеси Геннадій Труханов обіцяв, але так і не оснастив Одеський військовий госпіталь необхідним медобладнанням. Про це свідчать дані аналітиків порталу “Слово і Діло”, передає УНН.
Вказану обіцянку Труханов дав 10 жовтня 2014 року. Тоді він зустрівся із бійцями, які перебувають на лікуванні та реабілітації в Одеському військовому госпіталі. У ході зустрічі Труханов пообіцяв надавати госпіталю всебічну допомогу в питаннях дооснащення необхідним обладнанням.
“У 2014-2021 році допомога Одеському військовому госпіталю ні міською радою, ні мером Геннадієм Трухановим не надавалась. Отже, обіцянку не виконано”, — констатували аналітики.
Вказану інформацію підтвердили у мерії міста.
“17 серпня 2021 року Одеська міська рада повідомила, що з 2015 року по теперішній час міською радою та мером Геннадієм Трухановим не надавалась допомога або сприяння в питаннях дооснащення необхідним обладнанням Одеському військовому госпіталю, в якому проходить лікування та реабілітація бійців”, — розповіли експерти, посилаючись на дані Одеської міськради.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв про те, що головні “інфраструктурні” обіцянки Геннадія Труханова, дані ним ще в якості кандидата на посаду міського голови в 2015 році, до цих пір залишаються невиконаними.