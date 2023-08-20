Труханов против сноса памятника Пушкину в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Городской голова Одессы Геннадий Труханов считает, что сносить памятник русскому поэту Александру Пушкину в Одессе не нужно. Такое мнение он высказал интервью Радио Свобода, сообщает УНН.
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«Мое персональное мнение, что его (памятник Пушкину– ред.) не надо убирать», - сказал Труханов.
В то же время городской голова отметил, что все должно быть цивилизованно и окончательное решение должна принимать громада.
«С моей точки зрения? Пушкин – это известный поэт. Его любят, уважают как украинцы, так и во всем мире. Поэтому этот памятник установлен за средства громады, собирали на него средства одесситы и устанавливали одесситы, никакая не власть и не императрица Екатерина устанавливала памятник Пушкину, тем более не Путин его устанавливал.
Поэтому это отдельный вопрос. Я считаю, что если в то время жители нашего города, наши земляки установили этот памятник, они имели на это основания. И он стоит. Это должна решать громада», - считает Труханов.
Справочно
Памятник Пушкину был сооружен в 1887-89 гг. на средства громады города. Он расположен в части Приморского бульвара, которая примыкает к зданию городского совета.
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