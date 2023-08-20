Труханов против сноса памятника Пушкину в Одессе

Цитата

«Мое персональное мнение, что его (памятник Пушкину– ред.) не надо убирать», - сказал Труханов.

В то же время городской голова отметил, что все должно быть цивилизованно и окончательное решение должна принимать громада.

«С моей точки зрения? Пушкин – это известный поэт. Его любят, уважают как украинцы, так и во всем мире. Поэтому этот памятник установлен за средства громады, собирали на него средства одесситы и устанавливали одесситы, никакая не власть и не императрица Екатерина устанавливала памятник Пушкину, тем более не Путин его устанавливал.

Поэтому это отдельный вопрос. Я считаю, что если в то время жители нашего города, наши земляки установили этот памятник, они имели на это основания. И он стоит. Это должна решать громада», - считает Труханов.

Справочно

Памятник Пушкину был сооружен в 1887-89 гг. на средства громады города. Он расположен в части Приморского бульвара, которая примыкает к зданию городского совета.

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