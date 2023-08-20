Труханов проти зносу пам’ятника Пушкіну в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Міський голова Одеси Геннадій Труханов вважає, що зносити пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну в Одесі не потрібно. Таку думку він висловив інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє УНН.
Цитата
«Моя персональна думка, що його (пам'ятник Пушкіну– ред.) не треба прибирати», - сказав Труханов.
Водночас міський голова зауважив, що все має бути цивілізовано і остаточне рішення має ухвалювати громада.
«З моєї точки зору? Пушкін – це відомий поет. Його люблять, поважають як українці, так і в усьому світі. Тому цей пам’ятник встановлений за кошти громади, збирали на нього кошти одесити і встановлювали одесити, ніяка не влада і не імператриця Катерина встановлювала пам’ятник Пушкіну, тим паче не Путін його встановлював.
Тому це окреме питання. Я вважаю, що якщо в той час мешканці нашого міста, наші земляки встановили цей пам’ятник, вони мали на це підґрунтя. І він стоїть. Це має вирішувати громада», - вважає Труханов.
Довідково
Пам’ятник Пушкіну був споруджений в 1887-89 рр. за кошти громади міста. Він розташований в частині Приморського бульвару, яка примикає до будівлі міської ради.
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