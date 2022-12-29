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Катерина II остаточно "покинула" Одесу

Катерина II остаточно "покинула" Одесу

Київ • УНН

 • 1003014 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Пам'ятник російській імператриці Катерині II в Одесі остаточно демонтували. Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Максим Марченко, передає УНН.

Деталі

У ніч проти 29 грудня в Одесі демонтували пам’ятники, які мають приналежність до російської федерації. Один із таких памятників стояв на честь російської імператриці Катерини II.

Цитата

“Нарешті пам’ятник російській імператриці Катерині в Одесі був демонтований... Кожен, хто долучився до цього процесу показав, що коли ми об’єднані спільною метою, то обов’язково її досягаємо”, — написав Марченко.

Пам’ятник імператриці Катерині II та її сподвижникам було споруджено 1900 року за проектом архітектора Юрія Дмитрієнка, а після революції, 1920 року, демонтовано. Пам’ятник відновили лише у 2007 році. Проти відновлення пам’ятника виступали деякі громадські організації і тодішній президент Віктор Ющенко.

Демонтували також і пам’ятник воєначальнику Олександру Суворову.

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