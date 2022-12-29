Екатерина II окончательно "покинула" Одессу

Детали

В ночь против 29 декабря в Одессе демонтировали памятники, имеющие принадлежность к российской федерации. Один из таких памятников стоял в честь русской императрицы Екатерины II.

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“Наконец памятник русской императрице Екатерине в Одессе был демонтирован... Каждый, кто присоединился к этого процесса показал, что когда мы соединены общей целью, то обязательно ее достигаем”, — написал Марченко.

Памятник императрицы Екатерины II и ее сподвижникам был построен 1900 за проектом архитектора Юрия Дмитриенко, а после революции, 1920 года, демонтирован. Памятник восстановили только в 2007 году. Против восстановления памятника выступали некоторые общественные организации и тогдашний президент Виктор Ющенко.

Демонтировали также и памятник военачальнику Александру Суворову.