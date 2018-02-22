Труханов прибыл в суд на заседание по своему отстранению
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Одесский городской голова Геннадий Труханов прибыл в зал Соломенского районного суда Киева, где сегодня будут слушать ходатайство САП об отстранении его от занимаемой должности, передает корреспондент УНН.
Вместе с Г.Трухановим в зале суда находятся его адвокаты.
Добавим, в Соломенский районный суд стянули полицию и Национальную гвардию.
Как сообщал УНН, 22 февраля в 10:30 Соломенский райсуд Киева будет рассматривать ходатайство САП об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова.