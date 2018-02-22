Труханов прибыл в суд на заседание по своему отстранению

Вместе с Г.Трухановим в зале суда находятся его адвокаты.

Добавим, в Соломенский районный суд стянули полицию и Национальную гвардию.

Как сообщал УНН, 22 февраля в 10:30 Соломенский райсуд Киева будет рассматривать ходатайство САП об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова.