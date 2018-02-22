Труханов прибув до суду на засідання щодо свого відсторонення
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Одеський міський голова Геннадій Труханов прибув до зали Солом'янського районного суду, де сьогодні слухатимуть клопотання САП щодо відсторонення його від займаної посади, передає кореспондент УНН.
Разом з Г.Трухановим у залі суду перебувають його адвокати.
Додамо, під Солом’янський районний суд стягнули поліцію та Національну гвардію.
Як повідомляв УНН, 22 лютого о 10:30 Солом’янський райсуд Києва буде розглядати клопотання САП про відсторонення з посади мера Одеси Геннадія Труханова.