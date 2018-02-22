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Труханов прибув до суду на засідання щодо свого відсторонення

Труханов прибув до суду на засідання щодо свого відсторонення

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Одеський міський голова Геннадій Труханов прибув до зали Солом'янського районного суду, де сьогодні слухатимуть клопотання САП щодо відсторонення його від займаної посади, передає кореспондент УНН.

Разом з Г.Трухановим у залі суду перебувають його адвокати.

Додамо, під Солом’янський районний суд стягнули поліцію та Національну гвардію.

Як повідомляв УНН, 22 лютого о 10:30 Солом’янський райсуд Києва буде розглядати клопотання САП про відсторонення з посади мера Одеси Геннадія Труханова.

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