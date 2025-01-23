«Трудности проанализированы, выводы сделаны": бригада имени Анны Киевской приобретает боевые возможности - Сырский
Киев • УНН
Главком ВСУ проинспектировал 155-ю механизированную бригаду и отметил ее прогресс в приобретении боевых возможностей. Сирский поблагодарил Францию за помощь в создании бригады и принял решение об усилении подразделений.
Главнокомандующий ВС Украины рассказал о работе на Покровском направлении, подготовке военнослужащих, героической работе бригады ударных БпЛА и проблемных вопросах, которые уже учтены.
Передает УНН со ссылкой на страницу Главкома ВСУ Александра Сирского в Facebook.
Посвятил день работе на Покровском направлении, где враг сосредоточивает основные усилия. Заслушал командиров бригад об особенностях ведения боевых действий. Особое внимание уделил 155 отдельной механизированной бригаде. Стоит отметить, что бригада постепенно приобретает определенных боевых возможностей. Все негативные моменты и трудности, которые возникли во время ее развертывания в Украине, проанализированы, сделаны выводы, которые будут учтены при дальнейшей подготовке военнослужащих
В контексте 155 механизированной бригады, Сырский поблагодарил международных партнеров, в частности Францию, "которая была первой страной, которая откликнулась на просьбу создать механизированную бригаду и выполнила все взятые на себя обязательства".
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отметил, что выслушал проблемные вопросы и запросы относительно актуальных потребностей.
Поработал в отдельном полку БПС, по дальнейшему масштабированию его в бригаду нового типа. Ознакомился с новыми технологическими разработками, которые совершенствуются с учетом вызовов войны и сразу применяются непосредственно на поле боя.
Сырский отметил действия бригады ударных БпЛА "Птицы Мадьяра", а также подчеркнул, что механизированные, десантно-штурмовые бригады героически сдерживают превосходящие силы российских оккупантов и эффективно уничтожают личный состав и боевую технику врага.
Принял необходимые решения по усилению подразделений резервами и ресурсами для более эффективного выполнения задач
Напомним,
За сутки произошло 55 боевых столкновений, из них 33 - на Покровском направлении. Враг активно атаковал позиции ВСУ в районах 15 населенных пунктов, девять боев еще продолжаются.
Сырский о ситуации на Покровском направлении: "делаем все, чтобы не допустить его захвата"19.01.25, 23:05 • 23340 просмотров