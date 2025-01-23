«Трудности проанализированы, выводы сделаны": бригада имени Анны Киевской приобретает боевые возможности - Сырский

Главнокомандующий ВС Украины рассказал о работе на Покровском направлении, подготовке военнослужащих, героической работе бригады ударных БпЛА и проблемных вопросах, которые уже учтены.

Передает УНН со ссылкой на страницу Главкома ВСУ Александра Сирского в Facebook.

Посвятил день работе на Покровском направлении, где враг сосредоточивает основные усилия. Заслушал командиров бригад об особенностях ведения боевых действий. Особое внимание уделил 155 отдельной механизированной бригаде. Стоит отметить, что бригада постепенно приобретает определенных боевых возможностей. Все негативные моменты и трудности, которые возникли во время ее развертывания в Украине, проанализированы, сделаны выводы, которые будут учтены при дальнейшей подготовке военнослужащих